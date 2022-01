Immer weniger Fälle : Wegen Corona-Pandemie: Die Krätze zieht sich im Kreis Steinburg und in Dithmarschen zurück

Die Corona-Pandemie hat auch gute Nebenwirkungen: Es gibt immer weniger Menschen, die von so genannten Skabies-Milben befallen sind. Für das Jahr 2019 war noch ein deutlicher Anstieg verzeichnet worden.

Kreis Steinburg | Das sind doch mal gute Nachrichten in Zeiten, in denen alle Menschen in vielfältiger Weise unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden: Laut einer aktuellen Auswertung der AOK Nordwest hat die Pandemie im Kreis Steinburg zu einem Rückgang der Krätze-Fälle geführt. 2020 wurden 200 Fälle verzeichnet und somit 55 Prozent weniger als im Jahr zuvor. ...

