Kernkraftwerk Brokdorf : Werkleiter Uwe Jorden im Ruhestand – Nachfolger ist Tammo Kammrath

Der ehemalige Brokdorfer Kraftwerksleiter Uwe Jorden wurde verabschiedet. Dabei wurde hervorgehoben, dass er wie kein Zweiter die Erfolgsgeschichte der Anlage geprägt hat.

Brokdorf | Nach 40 Jahren im Dienst der Kernenergie geht der langjährige Anlagenleiter des Kernkraftwerks Brokdorf (KBR), Uwe Jorden, in den Ruhestand. Er hat die Leitung des Kraftwerks an seinen bisherigen Stellvertreter Tammo Kammrath übergeben. Uwe Jorden ist ausgebildeter Schiffsingenieur. Er trat 1982 in die damalige Nordwestdeutsche Kraftwerke AG ein un...

