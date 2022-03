Sohn in Corona-Pandemie geboren : Was haben Kinder alles verpasst? Das sagt eine Mutter aus Sommerland

Im Juni 2020 bekam sie ihr drittes Kind, er ist jetzt fast zwei Jahre alt. Die Zeit nach der Geburt war deutlich ruhiger, als bei den Geschwistern – doch es gab trotz Corona auch Vorteile, sagt die Mutter im Interview.

Sommerland | Im ersten Lockdown war sie hochschwanger, ihr Sohn wurde im Juni 2020 geboren. In einem Interview, das der sh:z mit der werdenden Mutter aus Sommerland Ende März 2020 führte, berichtete sie von ihren Ängsten und Sorgen. Jetzt ist ihr Sohn knapp zwei Jahre alt – was hat er als Baby und Kleinkind möglicherweise verpasst? Darüber spricht die Mutter im In...

