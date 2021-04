Diebstahl in Warringholz : Erneut Rasenmähertrecker entwendet – Polizei sucht Zeugen

Zudem nahm der Dieb auch eine Kettensäge und zwei Motorsensen von Dolmar mit. Wert der Beute: Mehr als 1000 Euro.

Warringholz | Bei einem Einbruch in einen Schuppen auf einem Resthof in Warringholz hat ein Unbekannter innerhalb der vergangenen Tage unter anderem einen Rasenmähertrecker entwendet. Der Täter hatte sich zwischen dem 8. April (15 Uhr) und Dienstagnachmittag (13. April) gewaltsam Zutritt zu einem Nebengebäude auf einem Hof in der Hauptstraße verschafft. Beute: R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.