Kreisweite Aktion : Warntag: Am 23. Oktober werden im Kreis Steinburg die Sirenen getestet

Wenn eine Sirene nicht funktioniert, soll die Kreisverwaltung benachrichtigt werden.

Kreis Steinburg | Am Sonnabend, 23. Oktober, wird es im Kreis Steinburg in etlichen Gemeinden laut: An diesem Tag werden um Punkt 12 Uhr alle Sirenen getestet, anlässlich des „Warntages 2021“. Bundesweit war der Tag in diesem Jahr ausgefallen. Der Kreis Steinburg möchte dennoch an der Aktion festhalten. Weiterlesen: Warntag wird zum Fehlschlag: Gehörlosen-Bund macht...

