Wahlkreisversammlung in Krempe : Karin Thissen und Dennis Krause wollen für die SPD in den Bundestag

Für die Bundestagswahl im September stellen die Sozialdemokraten am Freitag in Krempe ihren Kandidaten auf.

Krempe | Karin Thissen oder Dennis Krause? Diese Frage beantworten die Sozialdemokraten während ihrer Wahlkreismitgliederversammlung am Freitag, 5. März, in Krempe. In der dortigen Sporthalle soll der Direktkandidat nominiert werden, der am 26. September für die...

