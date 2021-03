Wahl am 9.Mai : Axel Pietsch einziger Bürgermeisterkandidat in Kellinghusen

Für die Bürgermeisterwahl in Kellinghusen am 9. Mai tritt nur Amtsinhaber Axel Pietsch an.

Kellinghusen | Jetzt ist es offiziell: Axel Pietsch ist der einzige Kandidat für die Bürgermeisterwahl in Kellinghusen. Der Gemeindewahlausschuss hat den Amtsinhaber bei seiner öffentlichen Sitzung am Freitagmittag (19. März) einstimmig zugelassen. Weitere Bewerber gab es nicht. Zu den Wahlurnen gerufen werden die Kellinghusen am Sonntag, 9. Mai. Da Axel Pietsch ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.