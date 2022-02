Aus Wacken für Wilster : Mehr als 1000 Zuschauer bei Fubama „Home Edition“ an den Bildschirmen

Auch eine echte Fubama – möglicherweise als „Sommer Edition“ – ist noch nicht ausgeschlossen.

Wacken/Wilster | Schon einige Minuten vor dem Start der Fubama „Home Edition“ um 20 Uhr am Sonnabend (5. Februar) ging es im Chat von Fubama-TV rund. Gunnar Groksch (DJ Gunnar G.) war vom großen Andrang überwältigt. „Was ging denn hier in den ersten 20 Minuten ab“, fragte er seine Mitstreiter, nachdem er das Mikro an DJ Daniel Mic übergeben hatte. Dieser war ganz spon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.