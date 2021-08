31 Jahre nach erstem WOA : Wacken-Aufruf in Erinnerung an 1990: Am 24. August ist „WOA-Flaggentag“

In Erinnerung an das allererste Wacken Open Air am 24. August 1990 haben die Veranstalter den Tag ins Leben gerufen. Alle Metalheads sind zum Mitmachen aufgerufen – und können etwas gewinnen.

Wacken | Das allererste Wacken Open Air begann am 24. August 1990 – vor 31 Jahren. Das WOA war damals ein zweitägiges Festival mit Camping-Möglichkeit, aber es traten gerade einmal sechs Bands auf – inzwischen sind es mehr als 200. Rund 800 Menschen kamen 1990 in die Kiesgrube in Wacken, zahlten ein paar Mark Eintritt. Inzwischen ist das WOA das größt...

