Nach Absage von Bullhead City : „WOA-Flaggentag“ – und keiner in Wacken macht mit

Die Veranstalter hatten bereits vor der Absage von „Bullhead City“ dazu aufgerufen, in Erinnerung an das erste WOA 1990 am Dienstag (24. August) die WOA-Flaggen zu hissen. Im Ort sah man jedoch keine einzige.

Wacken |

