A23 bei Itzehoe : Von Auto überfahren: 58-jähriger Mann stirbt auf der Störbrücke

Nach ersten Angaben der Polizei vor Ort soll der Mann von zwei Fahrzeugen getroffen worden sein. Doch auch am Samstagmorgen gab es noch keine weiteren Erkenntnisse zum Unfallhergang.

Itzehoe | Auf der A23 Störbrücke bei Itzehoe ist offenbar am frühen Samstagmorgen ein 58-jähriger Mann totgefahren worden. Der Verkehrsunfall ereignete sich um kurz nach 3 Uhr in Fahrtrichtung Hamburg, als der Mann ersten Angaben zufolge auf der Autobahn von zwei Fahrzeugen überfahren wurde. Von dem ersten möglichen Fahrzeug fehlt jedoch bisher jede Spur, so...

