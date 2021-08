Sperrung aufgehoben : Vollsperrung Am Neuendeich in Glückstadt ist beendet – und die nächste da

Ab Montag wird nun die Flensburger Straße ab Einmündung Am Neuendeich für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Zunächst dürfen Anlieger noch passieren.

Glückstadt | Erleichterung für Anlieger der Stettiner und Jahnstraße in Glückstadt-Nord, vor allem aber für Verkehrsteilnehmer, die keine Lust mehr auf Baustellen haben: Seit Freitagnachmittag (13. August) gehört die mehrmonatige Vollsperrung der Kreisstraße Am Neuendeich kurz hinter der Einmündung Flensburger Straße der Vergangenheit an. Der Leitungsgraben bis zu...

