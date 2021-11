Große Spendenbereitschaft : Benefizkonzert für Kinder der toten Mutter aus Itzehoe: 4400 Euro gesammelt

Beim Benefizkonzert am Freitag waren zwar nur etwa 50 Besucher gekommen. Die Spendenbereitschaft ist allerdings groß. Hilfe kam unter anderem von den Itzehoe Eagles, einem Motorradclub und „Wacken-Opa“ Günter Jacobs.

Itzehoe | Mitorganisator Daniel Spizzirri vom Verein „Kreative Nordlichter“ blickt in einen nur halb gefüllten Saal: „Es herrscht zwar gute Stimmung, aber es hätten gern ein paar mehr Besucher sein können.“ Das Benefizkonzert im Haus der Jugend (HdJ) zugunsten der Kinder der toten Mutter aus Itzehoe hielt zwar, was es an Stimmung und musikalischer Qualität vers...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.