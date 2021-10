Vor der Bürgermeister-Wahl : Panne bei der Post: Hunderte Itzehoer ohne Wahlunterlagen

Noch ist nicht klar, was bei der Zustellung schief gelaufen ist. Trotz des Malheurs können die Betroffenen ihre Stimme abgeben.

Itzehoe | Am 7. November ist Bürgermeister-Wahl, am 21. November die Stichwahl, wenn nötig. Die offizielle Benachrichtigung haben allerdings möglicherweise viele Wähler nicht erhalten. Schuld sei eine „postinterne Panne“, teilt die Stadt mit. Die Post prüft derzeit, was zu den Problemen bei der Zustellung geführt hat. Betroffen sind die Wahlbezirke 10, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.