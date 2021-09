Neue Baustelle in Itzehoe : Lindenstraße wieder offen, stockender Verkehr jetzt im Kamper Weg

Die Lindenstraße ist wieder geöffnet, dafür sorgt eine Baustellenampel im Kamper Weg nun für stockenden Verkehr.

Itzehoe | Kaum ist die eine Baustelle wieder freigegeben, kommt eine neue hinzu – so fühlt es sich für die Itzehoer momentan an. 15 Tage war die Lindenstraße gesperrt, zum Teil komplett in beiden Fahrtrichtungen, in den letzten Tagen nur noch stadtauswärts. Das hat zumindest in Stoßzeiten über die Stadt hinaus für Staus gesorgt. Seit Donnerstag (30. Septembe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.