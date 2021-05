Diverse Verstöße in Itzehoe : Polizei beendet Spritztour eines 16-Jährigen

Drogen, Messer – und wem gehört eigentlich das Auto? Die Polizei hat noch viel zu klären.

Itzehoe | Diese Spritztour bedeutet Ärger, und das in vielfacher Hinsicht. Ein 16-jähriger Itzehoer kassierte am Montagabend (3. Mai) diverse Anzeigen. Gegen 21.30 Uhr entdeckten Polizisten in der Edendorfer Straße einen Toyota Corolla – sie wussten laut Sprecherin Merle Neufeld, dass er nicht zugelassen und mit entwendeten Kennzeichen ausgerüstet sein sollt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.