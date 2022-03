Corona verhindert große Party : Viel los in der Itzehoer Innenstadt – aber erneut kein Weinfest

Das Risiko ist dem Stadtmanagement zu groß. Ab Mai sind aber viele Veranstaltungen in der Fußgängerzone geplant.

Itzehoe | Weinfest, Flohmarkt, Kindertag. Der klassische Dreiklang der Itzehoer Woche – doch auch in diesem Jahr wird daraus nichts. Der Flohmarkt findet zwar am 1. Juni statt (Platzvergabe ab 30. April), der Kindertag nach der Pfingstpause am 12. Juni. Das Weinfest allerdings fällt erneut Corona zum Opfer. Zu Jahresbeginn behielt Stadtmanagerin Lydia Keune ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.