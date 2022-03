Container aufgebrochen : Videokamera erfasst mutmaßlichen Metalldieb bei der Awo in Itzehoe

Die Polizei sucht den Verdächtigen. Wirklich gelohnt hat sich die Tat bei der Arbeiterwohlfahrt in der Stiftstraße nicht.

30. März 2022, 14:14 Uhr

Itzehoe | Das Vorhängeschloss am Container hielt den Dieb nicht auf. Am Dienstag (29. März) meldete der Hausmeister der Arbeiterwohlfahrt, dass vom Gelände in der Stiftstraße gemischtes Altmetall entwendet worden sei. Der Schaden belaufe sich auf maximal 25 Euro, so die Polizei.

Da das Gelände videoüberwacht ist, gibt es Aufnahmen eines Verdächtigen, der sich dort gegen 1.40 Uhr aufhielt. Beschreibung: 20 bis 30 Jahre alt, bekleidet mit einem khakifarbenen Anorak mit Fellkragen, grauer Jogginghose und braunen Stiefeln, er trug einen Rucksack.

Hinweise unter 04821/6020.