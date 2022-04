Täter werfen Fenster ein : Versuchter Einbruch bei der Kreisverwaltung in Itzehoe

Zuerst demontierten sie einen Bewegungsmelder.

21. April 2022, 13:09 Uhr

Itzehoe | Nach einem versuchten Einbruch in ein Gebäude der Kreisverwaltung sucht die Polizei die Täter. In der Zeit von Dienstag (19. April), 15.30 Uhr, bis Mittwoch, 6.15 Uhr, demontierten sie in der Bahnhofstraße einen Bewegungsmelder und warfen eine Fensterscheibe ein. In das Gebäude drangen die Unbekannten nicht ein, sondern entfernten sich ohne Beute. Der Schaden beträgt laut Polizei 400 Euro.

Hinweise unter 04821/6020.