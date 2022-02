Vereine in Glückstadt : Verlässliche Zuschüsse für Vereine

Neue Sportförderungsgrundsätze der Stadt Glückstadt in Kraft getreten

Glückstadt | Die Politik will den Sport in Glückstadt noch mehr unterstützen. Das ist ein gemeinsamer Beschluss der Politiker. Als Grundlage heißt es in den neuen Sportförderungsgrundsätzen der Stadt Glückstadt: „Glückstadt versteht sich als weltoffene, liberale Stadt, die sich für Chancengleichheit aller Menschen, die hier leben, einsetzt. Integration und Inklusi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.