Verkehrskontrolle in Itzehoe : Polizei Itzehoe stoppt berauschten Autofahrer

Für einen 21-Jährigen aus Nortorf endete die Autofahrt in einer Verkehrskontrolle in der Robert-Koch-Straße in Itzehoe: Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine.

Itzehoe | Am Freitagmittag (3. Dezember) kontrollierte eine Itzehoer Streife einen 21-jährigen Nortorfer, der mit seinem Fahrzeug auf der Robert-Koch-Straße unterwegs war. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC und Amphetamine. Der Fahrer musste sich daraufhin einer Blutprobe unterziehen. Fahrzeugschlüssel sichergestellt Ihn erwartet ein Ordnungswidrig...

