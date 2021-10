Am 7. November in Itzehoe : Verkaufsoffener Sonntag mit viel Musik, Punschwald und Wintermarkt

Zum Start des „Itzehoer Wintervergnügens“ lädt der Handel zum verkaufsoffenen Sonntag in die Itzehoer Innenstadt ein. Begleitet wird der Aktionstag von einem Musikprogramm von „Singin' in the Rain – Steinburger Kulturneustart“.

Itzehoe | Zum Start des „Itzehoer Wintervergnügens“ lädt der Handel zum ersten Verkaufsoffenen Sonntag des Jahres ein. Am 7. November, zwischen 12 und 17 Uhr, öffnen viele Geschäfte, auf dem Wintermarkt und im Punschwald gibt es heiße Getränke und leckere Snacks. Pop- und Liebesballaden Begleitend startet um 11.30 Uhr das Musikprogramm von „Singin' in the...

