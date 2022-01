Bussard-Einsatz in Wilster : Irmtraut und Gaby sagen Krähen den Kampf an

Vergrämungsaktion startet: Die Wüstenbussarde von Falkner Herbert Boger sollen den lauten Vögeln Angst einjagen und sie aus der Stadt verscheuchen.

Wilster | Ihren ersten Einsatz konnten Irmtraut und Gaby in dieser Woche noch nicht fliegen. Denn die beiden Bussard-Damen waren mit Falkner Herbert Boger zur falschen Uhrzeit angereist. Im Bereich des Wilsteraner Schulzentrums – einer von mehreren Standorten der Krähen-Kolonien im Stadtgebiet – sollten sie starten, um die Störenfriede zu vergrämen. „Tagsüber sind die Krähen nicht bei ihren Nestern“, wusste Schul-Hausmeister Oliver Haack zu berichten. Aktionsgebiete Schulwald, Stadtpark und Bürgermeistergarten Herbert Boger wurde von der Stadt Wilster beauftragt, die Krähen im Schulwald und im Stadtpark zu vertreiben. Mit seinen beiden Harris Hawks, oder besser bekannt als Amerikanische Wüstenbussarde, hat er sich nun schon mal gemeinsam mit Ordnungsamtsleiter Thorsten Franck die Krähengebiete rund um die Schule angesehen. Durch einige Fällarbeiten aufgrund des anstehenden Grundschulneubaus wurden jedoch schon einige Bäume mit vielen Nestern entfernt. Ein weiteres Gebiet für die Vergrämung wird neben dem Stadtpark auch der Bürgermeistergarten werden. Nach wirklich langwierigen Verhandlungen haben wir vor zwei Jahren die Erlaubnis zur Vergrämung der Krähen erhalten. Seit etwa 15 Jahren ist die Stadt Wilster bereits mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) wegen des Krähenproblems im Stadtgebiet in Kontakt. „Nach wirklich langwierigen Verhandlungen haben wir vor zwei Jahren die Erlaubnis zur Vergrämung der Krähen erhalten“, erklärte Thorsten Franck. Denn die Saatkrähen stehen unter besonderem Naturschutz und dürfen nicht getötet werden. Zuerst hatte man Kontakt zu einem anderen Falkner, der jedoch jetzt nicht mehr erreichbar war. So habe man sich an Herbert Boger gewandt. Der Falkner ist Greifvogelliebhaber und Vergrämungsprofi. Rund 60 Vögel, neben Bussarden auch Habichte und verschiedene Falkenarten, gehören mittlerweile zu seiner Falknerei in Alveslohe. Mit seiner „Fliegerstaffel“ ist er unter anderem auch am Hamburger Flughafen unterwegs, um dort größere Vögel dauerhaft zu vertreiben und damit den Flugverkehr zu schützen. Wenn die Krähen ihren Schlafplatz aufsuchen möchten und dabei gestört werden, ärgert sie das am meisten. Zukünftig wird der Falkner zweimal je Woche mit seinen Vögeln nach Wilster kommen. „Ich werde an unterschiedlichen Tagen und meistens zur Abenddämmerung kommen“, erklärte der Greifvogelprofi. „Wenn die Krähen ihren Schlafplatz aufsuchen möchten und dabei gestört werden, ärgert sie das am meisten.“ Und wenn das häufiger passiert, suchen sich die lauten Vögel ein neues Revier, fügte er hinzu. Keine Krähe wird getötet Damit sie auch dauerhaft vergrämt werden, könne der Einsatz der Greifvögel einige Wochen oder Monate in Anspruch nehmen. Denn während der Brutzeit von April bis Juli müssen die Raubvögel zum Schutz der Krähenjungvögel pausieren. „Meine Bussarde töten die Krähen nicht“, betonte der Falkner abschließend. „Sie sollen den Rabenvögeln lediglich Angst einjagen und sie ärgern, damit sie verschwinden.“ ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.