Unfall in Wrist : Verfolgungsjagd mit Polizei endete am Straßenbaum

Der betrunkene Fahrer flüchtete von Kellinghusen und Wrist, beim Unfall wurde er nicht verletzt.

Kellinghusen/Wrist | Ein betrunkener Autofahrer hat sich Mittwochnacht (30.März) eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Mann fiel einer Streife gegen 23 Uhr in der Straße An der Stör in Kellinghusen auf. Die Anhaltezeichen der Beamten ignorierte der 63-jährige Audi-Fahrer jedoch . Er gab ab der Störbrücke Gas und flüchtete Richtung Störkathen, wo die Polizeis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.