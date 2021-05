Radverkehr in Itzehoe : Zero Waste kritisiert CDU – und macht einen Vorschlag

Verein wünscht sich Lastenfahrräder – denn andere Städte machten es längst vor.

Itzehoe | Mehr Aufmerksamkeit für den Radverkehr in Itzehoe – das hört man gern im Verein Zero Waste. Allerdings gefiel dem Vorstand weniger, wie sich die CDU zu dem Thema äußerte. In einem offenen Brief bietet er seine Mitarbeit an. Wir halten die Kritik der CDU an der Verwaltung für unangemessen. Die CDU hatte eine „Bazooka“ für den Radverkehr angekün...

