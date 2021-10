Angebot von Awo und Zero Waste : Lara – die kostenlose Alternative in Itzehoe zum Auto

Nicht jeder braucht jeden Tag ein Lastenrad – da liegt es doch nahe, bei Bedarf eines zu leihen. Der Verein Zero Waste macht es zusammen mit der Awo möglich.

Itzehoe | „Neue Autos werden meistens behandelt wie ein neues Familienmitglied – warum soll es einem Fahrrad nicht auch so ergehen?“, fragt Tobias Jepp vom Verein Zero Waste. Dieser übergab das aus Vereinsmitteln finanzierte Lastenfahrrad „Lara“ jetzt gemeinsam mit seinem Kollegen Rolf Meier dem Sozialkaufhaus der Awo in der Stiftstraße, wo Bürger sich das Rad ...

