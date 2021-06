Verein Zero Waste : Itzehoe soll müllfreie Stadt werden

Die Mitglieder des Vereins Zero Waste Itzehoe wollen etwas gegen Itzehoes Müllproblem unternehmen. Vorsitzender Tobias Jepp nennt Beispiele, wie das gelingen kann.

Itzehoe | Überquellende Mülleimer an den Malzmüllerwiesen, wilde Müllkippen am Stadtrand, Ratten am Bahnhof und herumfliegende Verpackungen in der Innenstadt: Itzehoe hat ein Müllproblem. Der Verein Zero Waste Itzehoe hat diese Beispiele aus den letzten Wochen zum Anlass genommen, Lösungsvorschläge für eine saubere Stadt aufzuzeigen. Intelligente Mülleimer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.