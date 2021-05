Hohe Auszeichnung : Verdienstkreuz für Brunsbütteler Künstler Jens Rusch

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat neun engagierte Menschen aus Schleswig-Holstein mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Ministerpräsident Daniel Günther überreicht die Auszeichnungen am Dienstag, 11. Mai, um 16.00 Uhr in Kiel.

Brunsbüttel/Kiel | Der Brunsbütteler Künstler Jens Rusch hat am Dienstag (11. Mai) das Bundesverdienstkreuz erhalten. Damit wird vor allem das langjährige Engagement des 71-Jährigen für krebskranke Menschen gewürdigt. Rusch, der selbst Anfang der 2000er Jahre schwer an Krebs erkrankte, hatte anschließend die in den 70er Jahren erfundene Wattolümpiade wiederbelebt und da...

