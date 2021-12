Katastrophe für die Firma : Verkaufsverbot: Jessica Jürgs von Diamond Feuerwerk in Hohenlockstedt ist verärgert und enttäuscht

Das am Donnerstag verkündete Verkaufsverbot von Feuerwerk bringt die Firma in eine dramatische Lage. Außerdem wurde die große Feuerwerks-Vorführung am Flugplatz Hungriger Wolf am 4. Dezember abgesagt.

Hohenlockstedt | Jessica Jürgs ist sauer, richtig sauer. Und ziemlich enttäuscht. „Für uns ist das eine wirtschaftliche Vollkatastrophe, und wir haben überhaupt nicht damit gerechnet“, sagt die Geschäftsführerin der Diamond Feuerwerk Vertrieb GmbH, die auf dem Hungrigen Wolf in Hohenlockstedt ihren Sitz hat. Auch interessant: Weco-Mitarbeiter fürchten auch in Kiel ...

