Doppelte Straftat in Vaale : 34-Jähriger zerschlägt Scheibe und fährt betrunken mit Auto nach Hause

Als die Beamten ihn zu Hause antrafen, pustete der Hohenasper 1,71 Promille.

Vaale | Ein 34-jähriger Mann hat sich Montagnacht (21. Februar) gleich doppelt strafbar gemacht. Zunächst hatte er gegen 3.20 Uhr im Streit die Fensterscheibe einer Frau in einem Mehrparteienhaus am Hamberg in Vaale zerschlagen. Diese alarmierte daraufhin die Polizei. Den Mann trafen die Beamten dann zu Hause in Hohenaspe an. Er war mit dem Auto gefahren –...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.