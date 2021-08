Unfall in Heide : VW-Fahrer kracht frontal in Baum

Der Unfallfahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus.

Heide | Ein 27 Jahre alter Autofahrer und ein gleichaltriger Beifahrer sind Mittwochmorgen (18. August) in Heide verunglückt. Sie kamen gegen 7.30 Uhr in der Rüsdorfer Straße nach rechts von der Straße ab und krachten frontal in einen direkt am Haus stehenden Baum. Die Unfallursache ist bisher unbekannt. Zwei Personen leicht verletzt Fahrer und Beifahre...

