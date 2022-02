Lesung in Heiligenstedten : Hobby-Autoren Uwe Schröder und Helmut Wrage lesen aus ihren Büchern

Vor der Lesung wird im Gasthaus Zur Erholung zweierlei Geschnetzeltes aufgetischt.

Heiligenstedten | Die Lesung von Uwe Schröder aus Nortorf und Helmut Wrage aus Agethorst am 1. März im Gasthof Frauen in Beidenfleth ist ausverkauft. Doch für Freunde der plattdeutschen Alltagsgeschichten gibt es eine gute Nachricht. „Das ging sehr schnell und wir freuen uns, eine weitere Lesung in Heiligenstedten anbieten zu können“, sagt Schröder. Alltagsgeschicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.