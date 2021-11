Unter Stadtbrücke in Heide : Mehrere Pkw in Flammen aufgegangen

Am frühen Sonntagmorgen wurden mehrere Autos durch ein Feuer unter der Heider Stadtbrücke beschädigt – zwei Fahrzeuge wurden komplett zerstört. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.

Heide | In Heide sind am frühen Sonntagmorgen (28. November) aus noch unbekannter Ursache mehrere Autos durch ein Feuer beschädigt worden. Kurz vor 4.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Heide, sowie die Polizei in die Hamburger Straße gerufen, weil unter der Stadtbrücke mehrere PKW in Brand geraten waren. Feuerwehr hatte Flammen schnell unter Kon...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.