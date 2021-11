1500 Euro Schaden : Unfallflucht auf Parkdeck in der Itzehoer Bergstraße

Auch das Kennzeichen des angefahrenen Autos nahm der Verursacher mit.

19. November 2021, 12:35 Uhr

Itzehoe | Einen Schaden in Höhe von 1500 Euro hat ein Unbekannter am Donnerstag (18. November) an einem VW Passat angerichtet – dann türmte er. In der Zeit von 7.50 bis 13.30 Uhr stand der Firmenwagen auf dem Parkdeck in der Bergstraße. Als der Fahrer zurückkam, sah er im Frontbereich Beschädigungen, zudem fehlte das vordere Kennzeichen, das der Unfallverursacher offenbar mitgenommen hatte.

Hinweise an die Polizei unter 04821/6020.