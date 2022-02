Vorfahrt übersehen : Unfall mit Blechschaden am Sandberg in Itzehoe

Ein Autofahrer aus Frankreich übersah die abknickende Vorfahrt am Sandberg/ Ecke Fehrsstraße und kollidierte mit dem VW Polo einer Itzehoerin.

Itzehoe | Er kannte sich nicht aus. Deshalb übersah am Mittwoch (2. Februar) um 6.23 Uhr ein 28-jähriger Franzose die abknickende Vorfahrt am Sandberg/ Ecke Fehrsstraße. Auf seinem Weg aus der Innenstadt fuhr er in den Einmündungsbereich und kollidierte mit dem VW Polo einer 50-jährigen Itzehoerin, die vom Sandberg Richtung Innenstadt in die Fehrsstraße einbog....

