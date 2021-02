Barlt in Dithmarschen : Unfall mit 1,29 Promille: Fahrerin muss schwer verletzt ins Krankenhaus

An einer T-Kreuzung fuhr die Frau einfach gerade aus. Zwischen zwei Bäumen kam ihr Wagen zum Stehen.

Barlt | Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zu Donnerstag in Barlt im Kreis Dithmarschen ereignet. Gegen 2 Uhr war nach ersten Erkenntnissen eine Frau aus Dithmarschen mit ihrem weißen Nissan auf der Schulstraße in Richtung Bundesstraße 5 unter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.