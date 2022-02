Unfall in Sommerland : Ausweichmanöver misslungen – Auto kracht in Leitplanke

Bei einem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro, ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Sommerland | Hoher Sachschaden ist am späten Donnerstagnachmittag (24. Februar) bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 168 in Grönland entstanden. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben um 17.15 Uhr, als ein in Richtung Horst fahrender 31-jähriger Sommerländer mit seinem Ford einem Ast ausweichen wollte, der auf der Straße lag. Kontrolle verloren ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.