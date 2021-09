Unfall in Nordermeldorf : Kleinbus kracht mit VW zusammen – zwei Schwerverletzte

Während der 77-jährige VW-Fahrer mit schweren Verletzungen per Rettungswagen ins Heider Westküstenklinikum gebracht wurde, flog ein Rettungshubschrauber den Kleinbus-Fahrer nach Kiel.

Nordelmeldorf | Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Nordermeldorf (Kreis Dithmarschen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr an der Kreuzung des dritten Querwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte hier ein 44-Jähriger in seinem Kleinbus die Vorfahrt eines in Richtung Warwerort fahrenden VW missa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.