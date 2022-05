Unfall in Itzehoe : Zweiradfahrerin rutscht auf Ölspur in der Fehrsstraße aus

An der Einmündung Sandberg/Fehrsstraße wurde die Ölspur einer Itzehoerin und ihrer elfjährigen Beifahrerin zum Verhängnis. Die Polizei sucht den Verursacher.

Avatar_shz von Lars Peter Ehrich

15. Mai 2022, 13:05 Uhr

Itzehoe | Sie fuhr den Sandberg hinab und dann links um die Kurve in die Fehrsstraße. Dabei ist eine 45-jährige Itzehoerin am Sonnabend (14. Mai) um 13.47 Uhr mit ihrem Zweirad auf einer Ölspur weggerutscht. Beim Sturz verletzte sie sich leicht am Knie, ihre elfjährige Mitfahrerin klagte über Beschwerden wie Bauchschmerzen.

Laut Polizei war die Ölspur im Einmündungsbereich rund 30 Meter lang. Der Verursacher wird gesucht, eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ist erstattet.

Hinweise unter 04821/6020.