Unfall in Itzehoe : 15-jährige Schülerin auf dem Fahrrad von Auto angefahren

Eine 15-jährige Schülerin wurde in der Lindenstraße von einem Auto angefahren. Sie blieb unverletzt. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei Itzehoe sucht Zeugen.

Itzehoe | Ein Autofahrer hat Donnerstagmorgen (24. März) in der Lindenstraße in Itzehoe eine Schülerin angefahren. Er flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können. Um 8.35 Uhr war das Mädchen mit einem Rad auf der Lindenstraße aus Richtung des Adler-Kreisels kommend in Richtung Dithmarscher Platz unterwegs. An der Kr...

