Unfall in Itzehoe : Audi und Corsa prallen aufeinander – ein Verletzter

Nach dem Unfall blockierten die Autos beide Fahrspuren. Die Polizei musste die Edendorfer Straße sperren.

Itzehoe | Bei einem Unfall auf der Edendorfer Straße in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist am Montag (8. November) eine Person leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei an der Unfallstelle mit. Aus noch ungeklärter Ursache war demnach um kurz nach 18 Uhr ein Audi aus Richtung Innenstadt kommend mit einem entgegenkommenden Opel Corsa in Höhe der Suder Allee z...

