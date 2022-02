Unfall in Itzehoe : 89-jähriger Autofahrer kommt von Fahrbahn ab und zerstört Ampel

Ein Autofahrer rammt eine Ampelanlage am Juliengardeweg beim Anfahren an der Kreuzung. Seine 46-jährige Beifahrerin wurde beim Aufprall leicht verletzt.

Itzehoe | Ein 89-jähriger Mercedesfahrer zerstörte am Sonntag (6. Februar) eine Ampelanlage am Juliengardeweg als er rechts von der Fahrbahn abkam. Beschlagene Windschutzscheibe Der Mann war auf dem Weg vom Juliengardeweg Richtung Alte Landstraße und hielt um 21.25 Uhr an der Kreuzung. Als er nun bei Grün seine Fahrt fortsetzte, beschlug nach eigenen Anga...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.