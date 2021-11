Kreis Dithmarschen : Unfall in Helse: Autofahrer prallt gegen Baum und wird schwer verletzt

Der Mann kommt aus ungeklärten Gründen mit seinem Renault nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt in einen Baum.

Helse | Am frühen Montagmorgen ist es in Helse im Kreis Dithmarschen zu einem schweren Alleinunfall gekommen. Dabei wurde der Autofahrer schwer verletzt. Ein 31-Jähriger aus Sankt Michaelisdonn war gegen 6.30 Uhr mit seinem roten Renault auf der Straße Helser Geestweg aus Kannemoor kommend in Richtung Helse unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache kam der M...

