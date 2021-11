Unfall in Friedrichskoog : Auto kracht in Traktorgespann – ein Verletzter

Beide am Unfall beteiligten Fahrer klagten über Sichtbehinderungen. Der Autofahrer wurde ins Krankenhaus nach Brunsbüttel gebracht.

Friedrichskoog | Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) zwischen einem Traktorgespann und einem Auto ist ein Mensch verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 55-jähriger Mann aus Marne mit seinem silbernen VW Polo die Koogstraße aus Friedrichskoog kommend in Richtung Marne. Zur selben Zeit wollte ein 31-jäh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.