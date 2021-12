Glatteis in SH : Unfall in Frestedt: Lkw rutscht in Straßengraben

Verletzt niemand wurde bei dem Unglück im Kreis Dithmarschen niemand, die Hauptstraße blieb für die Bergungsmaßnahmen gesperrt. Nicht der erste Glätteunfall in SH am Donnerstag.

Frestedt | In Frestedt im Kreis Dithmarschen ist am Donnerstagabend ein Lkw in den Graben gerutscht. Der Fahrer war nach ersten Angaben um kurz nach 18 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Süderhastedt unterwegs, als er aufgrund der rutschigen Straßenverhältnisse die Kontrolle über den Lastwagen verlor und auf die Bankette geriet. Der LKW kippte daraufhin in den ...

