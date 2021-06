Unfall in Eddelak : Frau bei Unfall mit LKW schwer verletzt

Die 22-jährige VW-Fahrerin kam ins Krankenhaus. Die Norderstraße blieb eine Stunde voll gesperrt.

Eddelak | Gegen 13.25 Uhr kam es am Montag (7. Juni) in Eddelak zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Frau. In der Norderstraße in Höhe der Tankstelle fuhr eine 22-jährige Dithmarscherin mit ihrem VW Lupo aus Richtung St. Michaelisdonn in Richtung Brunsbüttel, als sie möglicherweise aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit mit einem entgegenkommenden...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.