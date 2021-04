Ohne Führerschein, mit Alkohol : Unfall in Dägeling: Junger Mann aus Pinneberg soll am Steuer gesessen haben

Ein Mann meldet der Polizei ein verunglücktes Fahrzeug. Also diese eintrifft, ist das Auto verschwunden.

Dägeling | Dank eines Zeugen ist es in der Nacht zu Samstag (3. April) einer Streife gelungen, die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Dägeling (Kreis Steinburg) aufzuklären, der zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Was war passiert? Gegen 0.30 Uhr ging der Anruf eines aufmerksamen Zeugen bei der Polizei ein. Er informierte die Ordnungshüter über e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.