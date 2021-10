Ursache bislang unklar : Unfall in Brunsbüttel: 21-Jähriger kracht frontal auf einen Betonring

Der junge Mann hat sich bei dem Unfall nur leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vermutlich hat er das Hindernis zur Verkehrsberuhigung übersehen.

Brunsbüttel | Das hätte schlimmer enden können: Am Freitagabend (29. Oktober) gegen 19.30 Uhr kam es in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fahrer fuhr mit seinem Golf auf der Olof-Palme-Allee in Richtung der Straße am Soesmenfeld. Dabei übersah er einen für die Verkehrsberuhigung aufgestellten Betonring mit Warnbarke und krac...

