Fahrzeugbrand in Breitenburg : Ersthelfer retten schwerverletzten Unfallfahrer

Nur wenige Augenblicke, bevor sein Wagen nach einem Unfall in Flammen aufging, wurde ein 28-jähriger Autofahrer von Ersthelfern aus seinem Auto gerettet.

Breitenburg | Dramatischer Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Breitenburg: Ein 28-Jähriger war mit seinem VW-Polo gegen 14.15 Uhr am Schloss Breitenburg in Richtung Lägerdorf unterwegs, als er im Kurvenbereich aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Kleinwagen verlor und rechts gegen einen Straßenbaum prallte. Ersthelfer hatten den schw...

