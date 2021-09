Unfall in Beidenfleth : 38-Jährige missachtet Vorfahrt – 4000 Euro Schaden

Die Frau hatte das Fahrzeug einer 54-Jährigen übersehen.

Beidenfleth | Bei einem Verkehrsunfall am Sonnabendvormittag (25. August) kam es zu einem Schaden von rund 4000 Euro. Eine 38-jährige Frau war mit ihrem VW Passat auf der Straße Riep in Beidenfleth unterwegs und wollte links in die Straße Deichreihe in Richtung Wilster einbiegen. Dabei übersah die Fahrerin das vorfahrtsberechtigte Fahrzeug einer 54-Jährigen, die Ri...

